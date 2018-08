Efter årets første seks måneder: AaB holder underskudskursen

FODBOLD: Den nye superligasæson er startet opløftende for fodboldklubben AaB, men det går knap så godt for aktieselskabet bag.

Aalborg Boldspilklub A/S måtte i årets første seks måneder notere sig et underskud på 13,6 millioner kroner. Et rødt tal i den størrelsesorden var dog varslet, da klubben i stor stil har geninvesteret tidligere års overskud til at forstærke spillertruppen. Samtidig trækker et faldende tilskuertal i forårets superligakampe også i den forkerte regnskabsretning.

- I princippet er et underskud ikke tilfredsstillende, men som vi tidligere har meldt ud, så har vi på baggrund af vores indtjening i 2016 og 2017 foretaget såvel sportslige som strategiske investeringer, der skal være med til samlet at styrke os som klub, siger AaB’s nye administrerende direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

I første halvår af 2017 var AaB anderledes højt på strå, da man her havde et overskud på 24,3 millioner. Det skyldes indbringende transfers af Christian Bassogog til Kina og Joakim Mæhle til Belgien. Her i 2018 har AaB slet ikke solgt spillere - men derimod måtte betale 5,7 millioner i afskrivninger på kontraktrettigheder.

AaB varsler fortsat et underskud for hele 2018 på mellem 18 og 28 millioner kroner. I det tal er der ifølge fodboldklubben gemt såkaldte "strategiske investeringer i både kommerciel udvikling, faciliteter og spillere".

De investeringer vil fortsætte i 2019, hvor man altså også forventer et kalkuleret overskud.

- Jeg er glad for at have påbegyndt arbejdet, der også vil indeholde en strategiproces, hvor vores fokus vil være i samlet flok at højne oplevelsen for tilskuere og fans og højne værdien for vores sponsorer, så vi kan fortsætte med et bæredygtigt AaB og derigennem opfylde vores sportslige målsætninger, siger Thomas Bælum.

AaB’s soliditet som selskab er fortsat god. Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni hele 98,8 millioner kroner.