PARCHAL: Jakub Sylvestr kunne fredag have fået noget nær en ønskestart i AaB-trøjen.

Ved stillingen 0-0 i testkampen mod Shakhtar Donetsk sled den nyindkøbte slovak sig frem til en friløber, men et for langt træk uden om ukrainernes målmand betød, at Sylvestr måtte se langt efter sin første AaB-scoring.

- Det var ikke godt af mig, for det var en stor chance, og jeg burde have scoret, erkender Jakub Sylvestr.

Trods den store afbrænder ser slovakken tilbage på en god første uge i AaB, der sikrede sig Sylvestrs underskrift sidste lørdag.

- Det har været en god start for mig. Jeg kan rigtig godt lide måden, vi spiller på, og den passer godt til mig. Jeg er sikker på, at det nok skal blive godt, når holdet lærer mig bedre at kende, og jeg lærer dem at kende, siger Jakub Sylvestr.

Jakub Sylvestr og holdkammeraterne spiller mandag holdets sidste kamp på træningslejren i Portugal. Modstanderen bliver først kendt senere lørdag.