BRØNDERSLEV: Der var forsigtig, nordjysk optimisme at spore i Brønderslev Hallerne, inden pokalfinaleopgøret mellem Århus Floorball Klub (ÅFK) og AaB Floorball blev sat i gang lørdag eftermiddag. Østjyderne viste sig dog for stærke og kunne drage hjem til Århus med en 7-3-sejr.

Det var ellers AaB, der startede bedst med gode tilbud til Julie Niilonen og Maria Andersen i de indledende minutter. Det varede dog ikke længe, før ÅFK meldte sig på banen med flere gode forsøg, blandt andet et hug på overliggeren. I det 12. minut gik det galt i AaB-forsvaret, og ÅFK bragte sig foran.

Kampen var i sit 33. minut, før Michell Jensen scorede AaB’s første mål - men lige lidt hjalp det, da ÅFK på daværende tidspunkt allerede havde scoret seks gange, fordelt på tre mål i både første og anden periode.

Samme Michell Jensen stod også for AaB’s andet mål, da hun, efter lidt klumpspil for århusianernes mål, satte reduceringen til 7-2 ind fire minutter inde i tredje periode.

Opgaven så stadig umulig ud, men da Michell Jensen for tredje gang satte en scoring ind små fire minutter senere til stillingen 7-3, var der pludselig lidt håb at spore igen.

AaB lagde spillet helt frem på banen og skruede op for intensiteten. Men trods masser af fight og gode intentioner fra AaB-spillerne - og en straffeslagsredning fra Sara Lund med ti minutter igen - kom opblomstringen for sent til at rette op på resultatet.

Tiden arbejdede konstant imod AaB, og ÅFK stod imod det nordjyske pres med hjælp fra både målramme og en godt spillende Yessika Buchhave i det århusianske mål. Der blev derfor ikke scoret mere, og derfor endte kampen altså 7-3 i ÅFK’s favør.