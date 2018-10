AaB-kvinder får boost før topkamp

FODBOLD: Fodboldkvinderne fra AaB har som nyoprykkere sat et markant aftryk på 1. division, hvor holdet efter 10 runder indtager andenpladsen. Onsdag aften kan de spille sig op på førstepladsen med en sejr i topkampen mod Vildbjerg på hjemmebane.

Ambitionen om at komme med i forårets kvalifikationsspil - og gøre Fortuna Hjørring og FC Thy/ThistedQ følgeskab i 3F Ligaen - har inden kampen fået et boost. Sparekassen Vendsyssel sætter over de næste tre år en pæn pose penge ind på klubkontoen som ny hovedsponsor.

- Klubben er baseret på stor frivillighed. Det harmonerer rigtig godt med vores visioner og de signaler, vi gerne vil sende. Desuden skaber det mulighed for at bidrage til etableringen af et erhvervsnetværk med andre sponsorer, påpeger Sparekassen Vendsyssels direktør, Jan Skov.

Hos AaB er det ambitionen, at man - udover på sigt at rykke op i 3F Ligaen - vil blive bedre til at tiltrække, udvikle og fastholde unge pigetalenter.

- Nu får vores indsats på det område endnu bedre betingelser, siger bestyrelsesformand hos AaB Kvinde Elitefodbold, Pia Nielsen.