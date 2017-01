AALBORG: Efter fem og et halvt år i superligaklubben AaB siger Carsten Christensen stop. Den 30-årige reservemålmand har ønsket at prioritere sin familie og virksomhed højere, og det har klubben indvilget i. Carsten Christensen har derfor fået den kontrakt ophævet, der ellers løb endnu 12 måneder. Han er derfor ikke med, når AaB onsdag genoptager træningen under Morten Wieghorst.

- Jeg har haft nogle rigtig gode år i AaB men føler, tiden er inde til at sige farvel til fodbolden. Jeg er kommet til et punkt i livet, hvor der er andre steder, jeg gør en større forskel. Som fodboldspiller har man meget fritid, men det er ikke det samme som frihed, og efter lange overvejelser og snakke med familien er jeg nået hertil, siger Carsten Christensen, der nu vil gøre brug af sin uddannelse som tømrer og bygningskonstruktør til at skabe sig et nyt arbejdsliv.

Han opnåede blot otte officielle kampe for superligaklubben.

- På banen har Carsten leveret optimalt, hver gang han har fået chancen for at bevise sit værd, og i hverdagen har han konsekvent bidraget til at højne vores træningskultur, ligesom hans venlige, optimistiske, loyale og ihærdige personlighed vil blive savnet i dagligdagen, siger sportsdirektør Allan Gaarde om afskeden.