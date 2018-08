AaB måtte nøjes med nulløsning i Horsens

FODBOLD: AaB er fortsat med helt i front af Superligaen efter de første seks spillerunder, men holdet kunne ikke udnytte, at alle de øvrige tophold tabte point i weekenden, da det kun blev 0-0 i udekampen mod AC Horsens.

Træner Morten Wieghorst havde engang valgt at skifte ud på midtbanen, så Magnus Christensen og Rasmus Thellufsen fik plads i startopstillingen i stedet for Filip Lesniak og Kasper Risgård, og det gav spillemæssigt gode resultater.

Især i første halvleg spillede AaB nemlig noget af det hidtil bedste i sæsonen med masser af tempo i kombinationerne, hvor Kasper Kusk og Rasmus Thellufsen arbejdede godt sammen, og hvor Wessam Abou Ali havde en virkelig god kamp.

Selvsamme angriber havde kampens første chance, da han trykkede af fra distancen, men det gode skud fra 25 meters afstand gik lige over overliggeren.

Senere i halvleg var han i stedet tæt på at tegne sig for en assist efter gode træk på venstrekanten. Bolden blev lagt bagud til rasmus Thellufsen, men han fik ikke rigtigt træf på den, og Matej Delac kunne redde.

Forinden havde AC Horsens været tæt på at få foræret et mål, da Jakob Blåbjerg totalt mistimede en clearing. Bolden gik over hovedet på Jacob Rinne, men landede også i nettaget.

AaB’s spillemæssige overtag forsatte i anden halvleg, hvor man også fik kampens første chance.

Magnus Christensen sendte en god bold ud til Kristoffer Pallesen på kanten, og han lagde den straks fladt ind til en fremadstormende Rasmus Thellufsen, men han fik ikke overkroppen ordentligt ind over bolden og sendte den over mål.

Tidligere havde Jannik Pohl været tæt på at komme alene igennem, men den dybe stikning fik lige en my for meget, og Matej Delac nåede frem til bolden.

Med ti minutter igen fik AC Horsens deres bedste mulighed, men Mikkel Qvist forvaltede ikke det gode forarbejde fra Thomas Kortegaard efter fortjeneste, og så endte det uden mål i Horsens. Dermed har AaB 13 point for seks kampe, og ligger toer i Superligaen med samme pointtal som FC København. Næste kamp er hjemme mod Esbjerg fB mandag 27. august.