AaB nedjusterer forventninger efter dødt transfervindue

AALBORG:Natten mellem tirsdag og onsdag klappede transfervinduet i for de danske fodboldklubber. Den sidste dag i vinduet bød overvejende på lejeaftaler for superligaklubberne.

Også for AaB, der som en konsekvens af et stille transfervindue på salgssiden nu nedjusterer regnskabsforventningerne.

- AaB nedjusterer forventningerne til årets resultat fra et underskud i niveauet 8 til 13 millioner kroner til et underskud i niveauet 15 til 18 millioner kroner, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Nedjusteringen kan henføres til manglende forventede transferindtægter i indeværende transfervindue.

Nordjyderne havde kalkuleret med spillersalg, men de udeblev, da ingen henvendelser indeholdt en økonomisk pakke, som gjorde et salg attraktivt for klubben.

Derfor var der ifølge AaB ikke ret meget forhandling om enkelte spillere, og i stedet valgte man at acceptere, at årets regnskab formentlig bliver dårligere end ventet.

Det siger direktør Thomas Bælum til aabsport.dk.

- Der har været henvendelser i forhold til flere af vores spillere, men det har også været afgørende for os at forsøge at holde sammen på stammen i truppen og prioritere den positive udvikling, som holdet er inde i, forklarer han.

AaB er aktuelt nummer 5 i 3F Superligaen med 12 point efter 7 kampe.

Klubben har en egenkapital på 91,2 millioner kroner.

/ritzau/