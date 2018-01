AaB nedjusterer overskud med millioner

AALBORG: AaB nedjusterer forventningerne til årets resultat for 2017 til et overskud i niveauet 12-14 mio. kr. Det oplyser administrerende direktør i AaB Stephan Schors i en pressemeddelelse.

AaB havde oprindeligt en forventning til årets resultat for 2017 om et overskud før skat i niveauet 15-20 mio. kr., men de forventninger nedsættes altså nu til et overskud før skat i niveauet 12-14 mio. kr.

Justeringen skyldes færre TV-indtægter end budgetteret og svigtende matchday-omsætning i fjerde kvartal samt sponsorindtægter under forventning, men også øgede sponsoromkostninger, lyder det fra AaB-direktøren i pressemeddelelsen.

Endvidere skyldes nedjusteringen øgede administrationsomkostninger, herunder udgifter i forbindelse med nedskrivning af aktiestørrelsen samt rådgivning i forbindelse med Christian Bassogog-sagen, oplyser Stephan Schors.