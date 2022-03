AaB ødelægger lang Brøndby-stime i stort drama

AALBORG:AaB vandt 3-0 søndag, da Brøndbys stime på 12 kampe uden nederlag i Superligaen blev afrundet.

I grundspillets sidste runde blev der dømt to straffespark og givet et direkte rødt kort i et dramatisk opgør, som hjemmeholdet i Aalborg styrede fra start til slut.

Nordjyderne havde ellers flere afbud. Forsvarsgeneralen Rasmus Thelander samt midtbaneprofilen Malthe Højholt var således ude med karantæner, mens flere spillere var på skadeslisten.

AaB sad alligevel på boldbesiddelsen gennem størstedelen af kampen og kom til en lang række store chancer. Imens var Brøndby primært farlige på få omstillinger.

Skarpheden manglede dog indledende for det dominerende hjemmehold. Der skulle således et straffespark til for at få hul på bylden.

Dommer Jens Grabski Maaes fløjte forblev i første omgang tavs, da Brøndbys midtbanemand Joe Bell efter en halv time satte en høj fod i vejen for sin midtbanekollega hos AaB, Magnus Christensen. Men efter et ekstra tjek med VAR blev straffesparket dømt.

Det omsatte offensivspilleren Louka Prip til mål, selv om Brøndby-keeper Mads Hermansen valgte den rette side i målet.

AaB udbyggede føringen på endnu et straffespark et kvarter efter pausen. Brøndbys Henrik Heggheim slog nemlig til en afslutning, hvilket udmundede i en udvisning til nordmanden. På det efterfølgende straffespark scorede Louka Prip igen over for Mads Hermansen.

Dermed var gæsterne kun 10 spillere om at indhente nordjydernes to mål. Det skete dog ikke. Til gengæld scorede aalborgenserne igen med 20 minutter tilbage, da kreatøren Kasper Kusk fandt AaB-spidsen Milan Makaric på et indlæg.

Brøndbys seneste nederlag i 3F Superligaen var 19. september mod Sønderjyske.

Både AaB og Brøndby var forud for opgøret kvalificeret til mesterskabsspillet.

/ritzau/