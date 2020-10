Børsting reddede et point til AaB i fysisk slag mod AGF

FODBOLD:Det var en hårdt spillet kamp i Superligaen mellem AaB og AGF, som de 280 tilskuere på Aalborg Portland Park var vidne til.

Opgøret endte 1-1, da AGF-angriberen Patrick Mortensen scorede på et straffespark i første halvleg, mens offensivspilleren Frederik Børsting fik bragt balance i regnskabet med et kvarter tilbage af kampen.

De to hold var kommet på banen for at spille fysisk og tage en masse dueller. Det resulterede i et hav af frispark, som til tider trak tempoet ud af kampen.

Desuden havde både AaB og AGF svært ved at skabe de helt store chancer.

Selv om AaB havde et overtag i boldbesiddelsen, så var nordjyderne tamme på den sidste tredjedel, hvor løsningen oftest var en høj bold ind i aarhusianernes felt.

Gæsterne dominerede gang på gang luftrummet i eget felt, men omvendt havde AGF også svært ved at spille sig bag AaB’s forsvar.

AGF-spillerne forsøgte sig med mange høje eller dybe bolde, men AGF-offensiven havde svært ved at rykke sig fri fra hjemmeholdets forsvarsspillere.

Det gik dog galt for AaB-defensiven mod slutningen af første halvleg, da Jores Okore begik et dumt straffespark ved at spænde ben for Patrick Mortensen.

Angriberen sparkede selv kuglen sikkert i mål til 1-0 til gæsterne.

I det 75. minut udlignede AaB så. Offensivspilleren Kasper Kusk prikkede bolden videre til en fremadstormende Frederik Børsting, som lagde bolden udenom Kamil Grabara, der var tilbage i AGF-målet.

I det 82. minut burde indskiftede angriber Tim Prica have sikret AaB-sejren.

Kasper Kusk spillede ham helt fri ved bageste stolpe, men skarpheden svigtede for den unge svensker.

Med pointdelingen har AaB fem point efter fire kampe, mens AGF har otte point.

/ritzau/