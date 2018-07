AaB-boss: Vi har talt ud med Flores

FODBOLD: AaB tabte søndag for første gang i sæsonen, da nordjyderne på udebane led et 0-4-nederlag til FC København.

Til kampen var gæsterne uden peruanske Edison Flores. Det skyldes, at han ikke vendte tilbage til Aalborg i planlagt tid efter sin forlængede ferie oven på VM-slutrunden i Rusland.

Selv om det ikke blev mødt med glæde i AaB, har klubben nu valgt at lægge episoden bag sig.

Det fortæller sportschef Allan Gaarde, der ikke frygter, at episoden kan komme til at skade klubben i en salgssituation.

- Det tror jeg ikke. Edison er ikke en mand, der ønsker at skabe konflikter, og det ved folk, der kender ham, også. Nu forsøger vi at vaske tavlen ren, siger han.

- Der, der er sket, er selvfølgelig ikke okay. Det har vi snakket om bag lukkede døre. Vi har fået talt ud, men det er ikke okay, når man er del af et fællesskab.

Masser af interesse

24-årige Flores var med i alle tre af Perus kampe ved VM, herunder nederlaget til Danmark, og det har hele tiden været planen, at den lille kantspiller kunne blive solgt denne sommer.

Ifølge Gaarde kan et salg stadig komme på tale, og selv om intet endnu er sket, beretter han om fortsat interesse for Flores.

- Det kan stadigvæk ske, men lige nu har vi ikke været i en situation, hvor alle parter har været enige.

- Der er masser af interesse, og der har også været konkret interesse, men der har ikke været noget, som har været tilfredsstillende for os, siger han.

Hurtigt i form

Indtil da er Flores AaB-spiller, og cheftræner Morten Wieghorst opfordrer kantspilleren til hurtigst muligt at genfinde sin topform.

- Det er fint nok, at der både fra klub og spiller er et ønske om, at tiden måske er rette til et skifte, men man skal som spiller altid passe på med allerede at være videre, for Edison er ikke videre.

- Han er i AaB, og derfor skal han sørge for at fokusere på at komme i form. Det er sjældent, at der kommer noget godt ud af ikke at være i form.

Lige nu er formen dog et stykke fra det forventede, og træneren erkender, at der endnu kan gå noget tid, før at Flores igen kan være til rådighed.

- Vi går forsigtigt til værks med ham, og så må vi se, om vi ikke kan få ham kampklar inden for et par uger. Det burde være muligt.

/ritzau/