AaB-profil ser positivt på lodtrækning til U21-EM

FODBOLD: Oliver Abildgaard spillede fredag aften hele kampen for AaB, da nordjyderne spillede 1-1 mod Vejle.

Midtbanespilleren har i denne sæson spillet sig til en fast plads på AaB’s midtbane, og det er ikke gået ubemærket hen.

Oliver Abildgaard har på det seneste udmærket sig med flere optrædener på U21-landsholdet, og kort inden kampen fredag blev der trukket lod til EM-slutrunden, som spilles til sommer.

Danmark havnede i pulje med Tyskland, Østrig og Serbien, og det er en lodtrækning, som Abildgaard er ganske godt tilfreds med.

- Det lyder ikke så dårligt. Det er gode hold alle sammen, men vi kunne have mødt endnu større nationer, så det er umiddelbart en god lodtrækning, siger U21-landsholdsspilleren.

Særligt ét hold glæder han sig ekstra meget til at møde.

- Det bliver en fed kamp mod Tyskland. Vi får lov til at spille mod de bedste til slutrunderne, og vi skal kunne slå de bedste, hvis vi skal komme langt. Det håber jeg, at vi kan, siger Oliver Abildgaard.

Selv om EM-slutrunden fylder en del i hans bevidsthed, holder Oliver Abildgaard fortsat fokus på Superligaen.

- Det ligger et stykke ude i horisonten, og mit fokus er på Superligaen. Vi skal samles igen i januar, og vi har en samling i marts. Det er det, der ligger forude for mig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at vise mig frem på bedste vis.

Midtbanemakkeren Rasmus Würtz delte efter kampen også store roser ud til den unge spiller.

- Oliver er fysisk stærk. Det er nok hans allerstørste styrke. Han er rigtig dygtig i luften. Det er ikke mange hovedstødsdueller, han taber.

U21-slutrunden spilles i Italien og San Marino til sommer. Etteren i hver af de tre puljer går videre til semifinalen, mens den bedste toer ligeledes avancerer til kampen om medaljer.

/ritzau/