AaB-profil var tæt på at sige stop

FODBOLD: I sæsonens første fem kampe, har der været masser af spilletid til Kasper Risgård på AaB’s tophold i Superligaen.

Sådan var det bestemt ikke fra starten af forårssæsonen, hvor den rutinerede midtbanespiller i flere kampe var helt ud af truppen.

Kasper Risgård fik inden sommerpausen igen fik kæmpet sig tilbage blandt cheftræner Morten Wieghorsts udvalgte, men AaB’eren erkender, at det tog hårdt på ham at gå fra bærende spiller til marginalspiller, og derouten fik ham til at overveje om den kontrakt, der udløber ved årsskiftet i stedet skulle have slutdato ved sommerpausen.

- Vi havde en dialog, om jeg skulle stoppe her til sommer i stedet for til vinter, da min situation var værst. Det var en rigtig hård periode og en af de hårdeste i min karriere. Det tog hårdt på mig ikke længere at være blandt de 17-18 bedste, lyder det blandt andet fra Kasper Risgård i den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast Ripodsten.

Her taler midtbanespilleren også om at være den ældste spiller i truppen, og om hvilke planer der er, når karrieren stopper.

I podcasten bliver der også set nærmere på Vendsyssel FF og Hobro IK. Udover Kasper Risgård deltager den tidligere professionelle fodboldspiller Thomas Gaardsøe og sportsjournalist Søren Olsson i panelet. Ripodsten kan høre i iTunes, SoundCloud mv.