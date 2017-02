AALBORG: Der er flere spørgsmålstegn ved AaB’s defensiv forud for søndagens forårspremiere i Alka Superligaen mod AGF.

Kasper Pedersen har i længere tid været plaget af et en skade i baglåret, og han er næppe med på Ceres Park.

- Det bliver et problem at få ham klar til søndag. Vi har dog ikke taget en endelig beslutning endnu. Han skal til en scanning senere fredag, fordi der er nogle ting, vi mangler at få klarhed over, fortæller cheftræner Morten Wieghorst.

Jakob Blåbjerg, der har været stærkt spillende i opstarten, fik sig fredag en forskrækkelse under træningen. Her slog han hovedet i en duel i forbindelse med dødboldstræning og lå flere minutter til behandling. Da han rejste sig, vaklede han tydeligt mærket direkte til omklædning.

- Han er en hård mand, så jeg håber ikke, at det bliver noget problem i forhold til søndag. Vi vil gerne have intensitet under træning, og så kan den slags uheld ske, forklarer Morten Wieghorst.

AaB må med sikkerhed undvære Christian Bassogog, Kasper Risgård, Thomas Enevoldsen og Edison Flores i forårspremieren.

Søndagens modstander er dog også ramt. AGF har forsvarsstyrmanden Niklas Backman ude på ubestemt tid pga hofteproblemer. Ifølge Stiften.dk har nyerhvervelsen Mikkel Rask problemer med baglåret, mens Dino Mikanovic har knas med den ene ankel.