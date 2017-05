AaB-reserve bliver landsholdsspiller

Robert Kakeeto kan landsholdsdebutere i juni

AALBORG: Han har sammenlagt spillet en times superligafodbold, selvom kontrakten med AaB har løbet i halvandet år. Den spillede time ligger mere end et år tilbage. Nu er Robert Kakeeto så udtaget til landsholdet i Uganda.

Det meddelte AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde, til Robert Kakeeto fredag morgen.

- Jeg var bare glad, da jeg fik det at vide. Jeg tror på, kampene kan gøre mig bedre, hvis jeg spiller, siger den 21-årige ugander fredag efter træning.

AaB’eren har ikke tidligere repræsenteret A-landsholdet hos nummer 72 i verden. Heller ikke ungdomslandsholdene har han spillet på, så landsholdsudtagelsen vækker stor glæde.

- Jeg tror, det bliver spændende. Jeg er meget spændt på at spille for landsholdet, siger midtbanereserven.

