AaB’s håndsrækning går til Brovst

FODBOLD: Det bliver Ønskeland i Brovst, der i efteråret 2018 kommer til at nyde godt af Hele Nordjyllands Håndsrækning, fortæller AaB i en pressemeddelelse.

Prisen uddeles af superligaklubben AaB i samarbejde med Spar Nord Fonden, og Ønskeland kan nu se frem til en donation på to kroner per fremmødt tilskuer til efterårets superligakampe på Aalborg Portland Park.

- At modtage Hele Nordjyllands Håndsrækning betyder enormt meget for alle os i Ønskeland. Vores ønske er at skabe rammer for forandring og fællesskab for sårbare børn og unge, og med denne håndsrækning kan vi gøre endnu mere for vores målgruppe.

- Mange af vores besøgende hepper på AaB, så det er skønt at vide, at AaB også hepper på os. Vi tror på, at viljen viser vejen, og hos Ønskeland forsøger vi at skabe projekter og lejre, som hjælper sårbare børn og unge til et sundt, aktivt og godt liv, og vi ser disse værdier spejlet i AaB’s arbejde, siger Anne Madsen Tabor, der er centerleder hos Ønskeland.

Også Hjerteven og Café Parasollen var nomineret.

Ønskeland er etableret for at give sårbare børn, unge og deres familier en håndsrækning i form af et ophold eller et længerevarende forløb.