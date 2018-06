AaB’s kvinder satser stort

FODBOLD: Nordjysk herrefodbold blomstrer med tre hold i Alka Superligaen. Nu satser AaB på, at man kan skabe samme succes på kvindesiden. For med nye lokale investorer i ryggen jagter aalborgenserne en hurtig tur op i landets bedste kvinderække for at gøre de forsvarende danmarksmestre, Fortuna Hjørring, og de nylige oprykkere fra FC THY - Thisted Q selskab.

Med AaB’s nye elitesatsning på kvindesiden ønsker klubben på Hornevej at præge dansk kvindefodbold, og lørdag løftede AaB så sløret for planerne. Med fire lokale virksomheder i ryggen stifter man AaB Kvinde Elitefodbold A/S. Eliteselskabet skal styrke talentudvikling og seniorelitens økonomi.

- Med vores ambitiøse og professionelle talentudviklingsarbejde i Aalborg Boldspilklub af 1885’s pige- og kvindeafdeling har vi de seneste syv år bevist, at vi kan løfte standarden inden for kvindefodbold, og det skal vi nu bygge videre på i AaB Kvinde Elitefodbold, siger bestyrelsesformand i AaB Kvindeelite Fodbold, Pia Nielsen, i en pressemeddelelse.

AaB’s kvinder afslutter lørdag sæsonen i landets tredjebedste række, hvor de inden sidste runde har sikret sig oprykning til 1. division.