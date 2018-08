AaB sender Kakeeto til Jammerbugt

FODBOLD: I jagten på spilletid skal AaB’s Robert Kakeeto i efteråret tørne ud for Jammerbugt FC.

Således oplyser AaB fredag, at midtbanespilleren er blevet lejet ud resten af 2018.

- Robert er i øjeblikket blevet en smule klemt af den store konkurrence, vi har om pladserne på den centrale midtbane, og derfor har vi vurderet, at et lejeophold - i første omgang den næste halvsæson - vil være godt for hans fortsatte udvikling, siger AaB-sportsdirektør Allan Gaarde i en pressemeddelelse.

Robert Kakeeto er på kontrakt i AaB indtil udgangen af 2020.