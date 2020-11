AaB sender spillere på hotel under nordjysk nedlukning

KØBENHAVN:Fodboldklubben AaB slipper nogenlunde nådigt igennem den nordjyske corona-nedlukning.

Det vurderer direktør Thomas Bælum. Han fortæller, at to af klubbens spillere er berørt af regeringens seneste restriktioner, der betyder, at borgerne i syv nordjyske kommuner ikke må krydse kommunegrænsen.

- Vi har to spillere, der bor i det berørte område.

- De er nu kommet ind på et hotel, så de kan deltage i træningen og spille kampe uden at skulle pendle over kommunegrænsen, siger Bælum.

Direktøren fortæller, at det har været forholdsvis nemt at overtale spillerne til at flytte på hotel.

- Det er unge spillere, som ikke har kone og børn. Det gør det lettere. De synes måske endda, at det er helt rart at komme på hotel.

- Langt de fleste af de øvrige spillere i truppen bor i midtbyen eller i Aalborg, siger Thomas Bælum.

Han forklarer, at berørte spillere fra klubbens ungdomshold har fået tilsendt individuelle træningsprogrammer, så de kan holde sig i form i de kommende uger.

- Så AaB A/S klarer sig igennem den her situation, men vi er selvfølgelig bekymret på hele Nordjyllands vegne og de berørte brancher.

- Vi håber, at de her restriktioner kun varer ved i den her måned, tilføjer Bælum.

AaB møder fredag aften på udebane Randers FC i Superligaen.

/ritzau/