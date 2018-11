AaB ser muligheder mod FCN

FODBOLD: AaB har tabt fire ud af de seneste fem kampe i Farum, og selvom pokalsejren over AC Horsens lunede, tæller den ikke i superligatabellen. Her er aalborgenserne fortsat under pres, når FC Nordsjælland søndag 14.30 står på menuen på Right to Dream park.

- Nordsjælland har fart og variation i afslutningsspillet, og de er dygtige i presspillet og har samtidig en stor styrke i omstillingsspillet, som vi skal passe på. Men kan vi spille os ud af deres første pres, så er de også til at tale med, og de har jo også lukket en del mål ind på den konto, fortæller assistenttræner Friis.

Apropos pres, så er AaB stadig under sådant et i superligatabellen. Ved pointtab søndag risikerer de at dumpe helt ud af den top-seks, der er et must for den dyre trup.

- Superligaen er enormt vigtig, og her har vi manglet tur i den. Så vi må kæmpe 110 procent for at få pointene over på vores side denne gang, siger forsvarsspilleren Jores Okore.

Han har endnu ikke prøvet at vinde i AaB-trøjen på sin gamle hjemmebane i Farum. Her her aalborgenserne tabt fire ud af de seneste fem opgør.