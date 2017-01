AaB ser ud til at droppe sydafrikaner

AaB ser ud til at droppe sydafrikaner

AaB spiller torsdag en træningskamp mod Hobro, men den kamp skal ikke bruges til at se centerforsvareren an en ekstra gang.

- Han var med i dag, og nu tager vi så en endelig beslutning, som vi vil melde ud derefter, men udgangspunktet er, at han rejser hjem til Sydafrika i morgen, lyder det fra AaB-træner Morten Wieghorst.

Den sydafrikanske prøvespiller trænede også med AaB-truppen mandag, men noget videre samarbejde mellem de to parter ligger ikke i kortene.

AALBORG: Lørdagens testkamp mod Hoffenheim lader til at blive Lorenzo Gordinhos eneste i AaB-trøjen.

