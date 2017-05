AaB siger farvel til fysisk træner

Scott Miller har tidligere udtrykt ambitioner om et cheftrænerjob i Skandinavien på et tidspunkt. Arkivfoto: Peter Broen

AALBORG: AaB siger farvel til den australske fysiske træner Scott Miller, der kom til klubben i november sidste år.

Scott Miller kom med et flot cv med flere års ansættelse i den engelske Premier League, hvor han også har fungeret som assisterende træner i korte perioder, ligesom har været ansat som cheftræner i den australske klub Newcastle Jets.

Og det er nok også det prangende cv, der er endt med at sætte en stopper for hans tid i AaB.

- Scott har udtrykt et klart ønske om at blive mere involveret omkring den fodboldmæssige del af træningen i klubben, og det er ikke den rolle, vi har ansat ham til, siger sportsdirektør i AaB, Allan Gaarde.

- Vi var på udkig efter en fysisk træner, og der fik vi også en rigtig god en af slagsen. Men der var ikke udsigt til, at han kunne få en større rolle her i klubben, og derfor blev vi enige om, at det her er den rigtige beslutning for alle parter, siger Allan Gaarde.

Scott Miller afløste Morten Randers Thomsen på pladsen som fysisk træner sidste år, og det er absolut AaB’s ambition, at der skal findes en ny person til pladsen.

- Vi kan også glæde os over, at Scott med sin store erfaring og professionalisme allerede har indført nogle processer og fremskridt i den fysiske træning, som vi absolut vil bruge fremadrettet, siger sportsdirektøren.