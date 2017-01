AALBORG: AaB’s superligahold trak sig sejrrigt ud af træningskampen mod 1. divisions dukse fra Hobro IK, der torsdag eftermiddag blev spillet på kunstgræsbanen på Hornevej i Aalborg.

2-0 lød cifrene efter scoringer i anden halvleg af Kasper Risgård (straffespark) og Jannik Pohl.

Hobro var faktisk farligst i de første 45 minutter, hvor Wilfried Domoraud burde have bragt gæsterne foran. I det 23. minut rev franskmanden sig helt fri af Markus Holgersson, men alene med Nicolai Larsen overplacerede han sin flade afslutning.

AaB’s gæstespiller Iván Bulos gjorde ikke meget væsen af sig, men Hobros defensiv levnede heller ikke megen plads. Samtidig var gæsterne farlige på dødbolde, hvor prøvespilleren Yaw Ihle Amankwah viste prøver på sin hovedstødstyrke.

AaB kom dog bedre med i anden halvleg, hvor der var mere fart og præcision i spillet. Rasmus Theluffsen og Jakob Ahlmann broderede flot på venstrekanten, og det endte med, at Hobros Amankwah utilsigtet fik blokeret et indlæg med hånden. Dommer Mikkel Redder vurderede det til et straffespark, som Kasper Risgård sikkert til 1-0 i det 58. minut.

Yaw Ihle Amankwah var dog i flere omgange tæt på at gøre skaden god igen og udligne. To gange kom han højest på dødbolde, men først reddede Joakim Mæhle på stregen og siden diskede Nicolai Larsen op med en flot redning.

I stedet løb AaB ned i den anden ende og øgede til 2-0 i det 78. minut. Joakim Mæhle rykkede uimodståeligt og spillede fladt på tværs til Jannik Pohl, der koldt sparkede bolden fladt ind i modsatte hjørne.

Iván Bulos sled ivrigt videre i AaB-angrebet, men peruvianeren kom ikke tættere på end et par skud fra distancen, der gik et pænt stykke over mål.