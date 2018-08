AaB snød lillebror i nordjysk slag

FODBOLD: AaB kan med rette sige, at de fortsat er storebror i nordjysk fodbold. Foran 6415 tilskuere - ny stadionrekord på Nord Energi Arena i Hjørring - besejrede de mandag aften oprykkerne fra Vendsyssel FF med 1-0.

Kasper Risgård blev matchvinder i 79. minut, da han satte en kælen inderside på et flot oplæg fra Kasper Kusk og fandt det lange hjørne.

Dermed led Vendsyssel FF en lidt hård skæbne, for de var længe bedst i slaget om Nordjylland, hvor de med et enormt løbearbejde satte gæsterne under pres i duellerne.

AaB fik dog bolden i nettet allerede efter to minutters spil, men Jores Okore brugte hånden til at skubbe bolden det sidste stykke over stregen, så målet blev korrekt annulleret.

Chancer til Vendsyssel

Vendsyssel FF kom til den første store mulighed i det 19. minut, men Moses Opondo fik slet ikke et ordentligt træf på sin afslutning fra kanten af feltet.

I det 26. minut kom hjemmeholdet endnu tættere, da den velspillende midtstopper Andreas Kaltoft headede et frisparksindlæg på overliggeren.

Netop som man sad og ventede på en scoring til Vendsyssel, fik AaB i stedet en friløber. Kasper Kusk sendte Jannik Pohl alene igennem, men angriberen sparkede langt over mål.

AaB bedre med efter pausen

AaB kom bedre med i anden halvleg, men Vendsyssel fik alligevel den første store chance efter en omstilling. Morten Knudsen serverede bolden til en helt fri Lucas Jensen, men Jacob Rinne kom stærkt ud og blokerede i AaB-målet.

Med 20 minutter igen på uret kom Rasmus Thellufsen på banen for Jannik Pohl, og han var tæt på at score på sin første boldberøring. Nicolai Flø diskede dog op med en flot fodparade.

Indskiftede Seyi Adekoya ville dog også lege med hos Vendsyssel, men hans afslutning fra kanten af feltet blev fint klaret af Jacob Rinne.

Siden overtog en ellers i perioder usynlig Kasper Risgård hovedrollen, så AaB-fansene igen kunne synge "han scorer, når han vil" om veteranen.

Rødt kort til DC

I slutfasen så Daniel Christensen rødt, da han fik sit andet gule kort for et frispark på AaB-debutanten Mikkel Kaufmann.

Med 1-0-sejren kommer AaB op på ni point efter de første fire superligarunder, og det udløser en tredjeplads efter Brøndby og FC København.

Vendsyssel FF holder trods det andet nederlag i træk en plads som nummer seks i Superligaen.