AaB stryger mod toppen efter vigtig sejr mod Viborg

VIBORG:AaB var søndag eftermiddag på besøg hos Viborg, hvor oprykkerne bød op til kamp i Superligaens ottende spillerunde.

Her måtte gæsterne fra Aalborg kæmpe særdeles hårdt, men lykkedes i sidste ende med at sikre sig en vigtig 3-2-sejr mod et stærkt spillende Viborg-mandskab.

Viborg startede kampen bedst og kom fortjent foran i kampens indledning, men hjemmeholdet havde svært ved at holde den spillemæssige dominans gennem hele opgøret.

Gæsterne fra Aalborg startede omvendt kampen skidt, men spiste sig stille og roligt ind på viborgenserne i løbet af første halvleg.

Begge hold udmærkede sig særligt på dødbolde, og fire af kampens scoringer faldt bemærkelsesværdigt efter hjørnesparksaktioner.

Efter et hæsblæsende opgør kunne AaB trække sig sejrrigt ud med en 3-2-sejr og sikrer sig en foreløbig tredjeplads i Superligaen.

Forsvarspiller Mads Lauritsen sparkede Viborg i front med 1-0, da han med indersiden dirigerede et fladt hjørnespark i mål.

AaB kom kort før pausen tilbage i kampen, da den portugisiske midtbanemand, Pedro Ferreira, headede bolden i kassen til 1-1.

Pedro Ferreira var på pletten igen efter 53 minutter, hvor han fik sidste fod på et hjørnespark og prikkede gæsterne fra Aalborg på 2-1.

Med kun ti minutter igen headede Viborg-spidsen, Sebastian Grønning, hjemmeholdet på 2-2 med et glimrende hovedstød.

Udligningen holdte dog ikke, da Kasper Kusk kort efter sparkede AaB på sejrskurs med et mål til 3-2.

/ritzau/