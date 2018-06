AaB tabte første test

FODBOLD: AaB spillede lørdag sommerens første testkamp, inden det bliver alvor 13. juli mod SønderjyskE i Superligaen.

Hjemme på Aalborg Portland Park tog AaB imod Viborg FF fra NordicBet Ligaen, og dét opgør endte med en 3-2 sejr til gæsterne.

AaB indledte godt og havde flere fine opspil i højresiden, hvor Viborg havde svært ved at lukke ned for Kristoffer Pallesen og unge Oliver Klitten.

Viborg kom dog hurtigt ind i kampen, og Christian Sivebæk udnyttede i det 14. minut kynisk en opspilsfejl til at glide igennem og score fladt i det lange hjørne.

AaB-udligningen kom to minutter senere.

Igen var Kristoffer Pallesen på spil med et fint indlæg, som Pavol Safranko headede i nettet.

Efter en lovende indledning faldt kvaliteten, men AaB var fortsat toneangivende. Nordjyderne fik dog ikke skabt de helt store chancer i resten af halvlegen, hvor der især var plusser til Kristoffer Pallesen, ligesom de to U19-spillere Oliver Klitten og Jeppe Pedersen viste prøver på talentet.

Viborg sluttede dog halvlegen bedst af, og AaB-målmand Jacob Rinne måtte hive en stor redning ud af ærmet, da Alexander Fischer kom fri og fik afsluttet.

AaB-træner Morten Wieghorst foretog ikke færre end ni udskiftninger i pausen. Kun Jannik Pohl og Oliver Klitten var også at finde på grønsværen, da anden halvleg blev fløjtet i gang.

Det udnyttede Viborg til at bringe sig i front med 2-1 efter blot tre minutters spil. Andreas Albers headede et hjørnespark ind bag indskiftede Michael Lansing i AaB-målet. Det var uhyre tæt på 2-2 få minutter senere, da Oliver Klitten stod helt fri foran mål på et indlæg, men Viborg-keeperen hev en stor redning op på hovedstødet.

Efter et kvarter skiftede Viborg også mere end et halvt hold, og kampen udviklede sig til en rodet affære.

Med godt 20 minutter igen viste gæsterne dog atter skarphed, da de udnyttede endnu et boldtab. Sebastian Mourier fangede Michael Lansing på det forkerte ben, og så røg en ellers svag afslutning i nettet.

Med et kvarter tilbage fik AaB reduceret efter smukt opspil i højre side. Bardhec Bytyqi brød igennem og fandt Mikkel Kaufmann, der via Viborg-keeperens handske fik ekspederet bolden over stregen. AaB sad på spillet i resten af kampen - dog uden at skabe de helt store muligheder.