AaB takkede nej til at hente Jack Wilshere

AALBORG:AGF præsenterede søndag aften den tidligere Arsenal-profil Jack Wilshere som klubbens nye store navn.

Men faktisk kunne midtbanespilleren være endt hos en superligakonkurrent. For kort tid siden takkede AaB nej til Wilshere, skriver Jyllands-Posten.

- Wilshere er en spiller, vi fik tilbudt for to måneder siden. Vi fik det præsenteret som en mulighed fra en af vores gode kontakter, men vi valgte ikke at gå videre med det, siger AaB-sportschef Inge André Olsen til avisen.

- Han passede ikke ind i vores planer, fordi vi gerne ville slanke truppen og bevare kontinuiteten i det her transfervindue. Vi vil gerne prioritere at skabe plads til spillere fra akademiet og vores egne talenter.

Wilshere kommer til den danske Superliga med lidt af et cv.

182 Premier League-kampe er det blevet til for Arsenal, Bolton, Bournemouth og West Ham, mens han har optrådt 34 gange for Englands landshold.

Gennem karrieren har han dog været hårdt plaget af skader og misset mere end 200 kampe. Han var senest i aktion i maj sidste år og har siden afslutningen på den forgangne sæson stået uden kontrakt.

Inge André Olsen forklarer, at der kan være en vis usikkerhed, når en spiller har siddet ude så længe.

AGF's sportschef, Stig Inge Bjørnebye, har dog ikke samme betænkeligheder, fortalte han søndag til klubbens hjemmeside.

- Jack behøver ingen nærmere præsentation, og han har vist sit værd på både klub- og landshold gennem de seneste ti år.

- Så da muligheden opstod for at få ham her til Aarhus, var vi ikke i tvivl om, at vi gerne ville eftersætte den. Jack kan bidrage med sin glimrende teknik og sit blik for spillet, og han vil give os nogle ekstra offensive værktøjer, sagde han.

30-årige Wilshere har skrevet under på en kontrakt, der gælder for resten af sæsonen. Der er en option på en forlængelse af samarbejdet, har AGF oplyst.

