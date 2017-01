AALBORG: AaB tester i de kommende dage den 22-årige sydafrikanske forsvarsspiller Lorenzo Gordinho.

Gordinho træner med AaB første gang torsdag, og derefter er det blandt andet planen, at sydafrikaneren tager med til Tyskland, hvor AaB lørdag spiller en testkamp mod Hoffenheim.

- Vi har Jakob Blåbjerg væk med U21-landsholdet i øjeblikket, og derfor passede det godt at få ham ind nu. Vi har selvfølgelig allerede et indtryk af, hvad han er for en spiller, men nu ser vi frem til at få set ham an på lidt nærmere hold, lyder det fra AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde.

Det er dog endnu ikke afgjort i, hvilket omfang Gordinho kommer i kamp lørdag.

- Det er der ikke truffet nogen beslutning om. Det er noget, Morten (Wieghorst, red.) bestemmer sig for, når han har set ham lidt an, siger Allan Gaarde.

Lorenzo Gordinho er på kontrakt hos Kaizer Chiefs i hjemlandet.