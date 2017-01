AALBORG: Tirsdag aften var AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde, en tur i Aalborg Lufthavn for at hente den 21-årige keeper Ivan Lučić.

Den østrigske målmand er i øjeblikket reservekeeper i den engelske klub Bristol City, der spiller i Championship - den anden bedste række i England.

Ivan Lučić trænede onsdag formiddag med AaB’s superligamandskab, og ifølge AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde, skal Ivan Lučić træne med AaB til på lørdag.

- Han er et stort keepertalent, som vi skal se an i et par dage. Vi skal både se på ham, og han skal også se klubben an. Så indtil videre er det planen, at han er her indtil på lørdag, siger Allan Gaarde.

Den knap to meter høje keeper kom til Bristol City i sommer, hvor det er blevet til tre kampe for Championship-klubben.

Han tog til den engelske klub efter to år i tyske FC Bayern München, hvor han optrådte for tyskernes andethold.

Allan Gaarde oplyser, at Ivan Lučić med stor sandsynlighed skal deltage i AaB’s træningskamp fredag mod BK Häcken.