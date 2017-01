Savnet lokal leg for de små

NORDJYSKE Plus

AaB-træner: Vi skal have bolden endnu mere

Trængsel på fly ud af Gambia spænder ben for danske gæster

Tilsyn: Udgravning var for stejl

- Det var en kontrolleret afslutning, som vi faktisk havde ham ude og træne i forleden. Så det er dejligt, at han tænker over det. Han kom lige præcis i den position, hvor han sparker bolden modsat af, hvor den kom fra, siger Morten Wieghorst.

- Der kom mere og mere plads, som kampen skred frem. Og så blev det lidt nemmere for os at spille, siger han.

AaB-træneren så dog fremgang, som kampen skred frem. Det var også i anden halvleg, at AaB scorede deres to mål.

- Vi havde bolden mere - end det var tilfældet mod Hoffenheim i weekenden. Men jeg vil gerne have bolden endnu mere og spille noget hurtigere. Hobro er dog også en robust modstander, og når vi ikke er bedre til at flytte bolden, end vi var i første halvleg, bliver det også svært, siger Morten Wieghorst.

AALBORG: Resultatet var positivt, men der er stadig mange detaljer, der skal forbedres. Sådan var konklusionen fra AaB-cheftræner Morten Wieghorst efter 2-0-sejren over Hobro IK torsdag eftermiddag.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies