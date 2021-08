AaB-træner ryster ikke på hånden efter nyt nederlag: - Der venter os noget godt

FODBOLD:Der var ingen tvivl om kampens udfald, da AaB mandag aften gæstede Fortuna Hjørring.

Hjemmeholdet var gennem hele kampen - bortset fra det første kvarter i anden halvleg - konstant på bolden og under fuld kontrol.

Et par genialiteter fra topscorer Emma Snerle og en frisparksperle fra sæsondebuterende Olivia Møller Holdt sikrede Fotuna en 3-0-sejr.

- Vi spillede rigtig godt i perioder, men jeg savnede lidt mere skarphed på den sidste tredjedel af banen. Men vi fik samtidig bragt et par stykker i spil, som har siddet ude et stykke tid, så krydret med de tre point var det en fin aften, lyder det fra Fortuna-cheftræner Brian Sørensen.

AaB havde det omvendt svært mod favoritterne. Cheftræner Claus Larsen var derfor også helt afklaret med resultatet.

- Fortuna spillede godt og spillede rundt om os. Vi kæmpede med alt, hvad vi har lært, men det var svært, når man mødte det vel bedste hold i rækken. Jeg synes, at vi blev bedre i anden halvleg, og så ærgrer det mig, at vi ikke scorede på de muligheder, som opstod i starten og slutningen af kampen, siger AaB-træneren.

Fortuna Hjørring har fået en forrygende start på sæsonen og spillede sig mandag aften op på førstepladsen i ligaen med ni point efter tre kampe.

- Vi mangler lige de sidste relationer, før det er helt godt, men jeg vil sige, at vi er en af favoritterne til mesterskabet, lyder det lettere underspillet fra Brian Sørensen.

AaB har efter de første tre kampe endnu ikke fået point på tavlen, men Claus Larsen ser fremgang i holdet og ser stadig positivt på top-6.

- Vi åbner sæsonen med at møde de fire bedste hold i rækken. Vi har mistet fem startere, så det er naturligt nok, at vi lige skal spille holdet sammen, og så er jeg sikker på, at der venter os noget godt.