AALBORG: Træningskampen mod Hobro IK gav ikke noget entydigt svar på, om peruvianeren Iván Bulos kan løse AaB’s aktuelle scoringsproblem. Det bliver i hvert fald ikke på baggrund af de 90 minutter, at superligaklubben kommer til at træffe en beslutning.

- Vi blev lidt klogere på ham, men det er svært at vurdere ham alene ud fra de her 90 minutter, hvor Hobro stod ret lavt på banen, siger sportsdirektør Allan Gaarde om den 23-årige angriber.

- Der var ikke megen plads at arbejde på, men vi har selvfølgelig forberedt os - inden ham kom her - og kan se, at han er en dygtig spiller. Ellers ville vi slet ikke have inviteret ham, uddyber han

Gaarde vil ikke svare på, hvornår AaB tager en beslutning om Iván Bulos’ fremtid. Der skulle ellers være rene linjer i forhold til betingelserne for en lejeaftale i foråret.

- Det her handler også om, at vi skal se hinanden i øjnene og se, om det er det, vi har brug for på nuværende tidspunkt. Og også om det er det, han har brug for.

Iván Bulos træner efter planen videre med AaB i de kommende dage.

- Det er ikke helt afgjort, hvor længe han skal træne her. Først skal jeg sætte mig ned med Morten Wieghorst og tale tingene igennem, siger Allan Gaarde.