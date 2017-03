Mand anholdt for drab

- Det er en helt ny kamp, der skal afgøres på dagen, og der er ingen tvivl om, at begge hold gerne vil videre. Jeg forventer dog, at der i forhold til søndag vil være ændringer på begge hold, så taktisk kan det også blive noget andet, end det var i søndags, siger Morten Wieghorst.

Søndag vandt AaB 3-0 over Silkeborg i Alka Superligaen, men alligevel forventer AaB-træner Morten Wieghorst en hård opgave torsdag.

Duoen plejer småskader og er derfor ikke med i truppen til kampen. Det er Kasper Pedersen til gengæld, efter at forsvarsspilleren er kommet sig over sin hofteskade.

AALBORG: Hverken Jannik Pohl eller Joakim Mæhle kommer i kamp for AaB i torsdagens pokalkamp mod Silkeborg.

