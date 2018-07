AaB uden kvintet i sidste test

FODBOLD: AaB må fortsat se bort fra fem spillere, når holdet lørdag spiller den sidste testkamp før det går løs i Superligaen.

Til mødet med Silkeborg på Aalborg Portland Park er Edison Flores, Frederik Børsting, Patrick Kristensen, Kasper Pedersen og Marco Ramkilde ikke til rådighed for cheftræner Morten Wieghorst.

Edison Flores er på ferie i kølvandet på VM og kommer først tilbage, når sæsonpremieren mod SønderjyskE er afviklet 13. juli.

De øvrige er på skadeslisten, men her lysner det dog en smule for tre af dem.

- Frederik Børsting har deltaget lidt i træningen torsdag og byggede på fredag, og det ser positivt ud. Patrick Kristensen og Kasper Pedersen er også så småt på vej tilbage, fortæller Morten Wieghorst.

For Marco Ramkildes vedkommende fortsætter den dårlige historie om ankelproblemer desværre. Han er nu uden kamptræning i over et år, så her har et comeback lange udsigter.

En spiller, der er med i truppen til Silkeborg-kampen, er Wessam Abou Ali, men han er ikke i topform. Det skyldes dog ikke, den hjernerystelse, han pådrog sig i slutningen af foråret.

- Han har derimod døjet med nogle småskavanker her i opstarten, og det har desværre sat ham lidt tilbage. Han starter på bænken mod Silkeborg, og så må vi tage den derfra. Han har bare brug for en kontinuerligt forløb på træningsbanen, siger AaB-træneren.