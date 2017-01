AALBORG: AaB fik en brat opvågning, da superligaholdet i den forgange weekend spillede vinterens første træningskamp og tabte 2-0 til Hoffenheim fra Bundesligaen. Torsdag møder de en anderledes ligeværdig modstander i form af 1. divisions tophold, Hobro IK.

Træningskampen liveopdateres her på nordjyske.dk. Det er en kamp, som AaB-målmand Nicolai Larsen ser frem mod.

- Morten Wieghorst (cheftræner, red.) har nogle rigtig fine offensive tanker, som vi skal forsøge at føre ud i livet. Vi havde måske ikke så meget chancen for at gøre det mod Hoffenheim - men det bliver der forhåbentlig mulighed for mod Hobro, siger han.

Torsdagens træningskamp begynder klokken 14.00 og spilles på klubbens træningsanlæg på Hornevej i Aalborg Øst.

AaB må dog til lejligheden undvære hele syv spillere fra førsteholdstruppen. Marco Meilinger og Thomas Enevoldsen er på skadeslisten. Jakob Blåbjerg, Frederik Børsting, Christian Bassogog og Bardhec Bytyqi er optaget af landsholdsopgaver, mens Edison Flores på grund af private omstændigheder har fået lov at tage hjem til Peru.

AaB giver til gengæld chancen til peruvianeren Iván Bulos i kampen mod Hobro. Han er en angriber, som superligaklubben vil se an med henblik på en lejekontrakt.