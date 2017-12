AaB vil blive i rytmen

FODBOLD: Efter et vrid i anklen nåede AaB’s Kristoffer Pallesen ikke at blive klar til lørdags superligakamp mod Lyngby.

Efter vellykkede træningspas både mandag og tirsdag ser cheftræner Morten Wieghorst nu frem til have ham til rådighed, når kabalen til onsdagens pokalkamp mod FC Helsingør skal gå op.

I Lyngby spillede til gengæld Jacob Ahlmann. Selvom han mærkede en smule til sin ellers overståede skade trænede også han med holdet tirsdag, og det forventes, at han fortsat er klar til kamp.

Om de to bliver en del af Morten Wieghorsts udvalgte er endnu uvist. Selvom holdet spiller en vigtig kamp i Alka Superligaen på søndag, er det ikke hans plan at spare holdet i pokalkampen.

- Der er god tid mellem kampene, så vi skal kunne holde til at spille dem begge uden de store ændringer, siger cheftræneren, som dog ikke afviser, at der kan ske lidt i startopstillingen til onsdagens kamp.

- Vi har en stor trup, og vi har gode spillere, som venter på chancen, så det kan godt være, der sker et par ændringer, men vi er også opmærksomme på, at det ikke bliver for meget, for så kan vi miste den gode rytme, vi er inde i lige nu, siger han.