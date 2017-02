AALBORG: Christian Bassogog blev søndag den dyreste spiller i AaB’s historie, da camerouneren blev solgt til den kinesiske klub Henan Jianye FC.

Salget indbringer ifølge NORDJYSKE’s oplysninger AaB i omegnen af 45 millioner kroner. Det betyder blandt andet, at den nordjyske superligaklub opjusterede forventningerne til indeværende regnskabsår med 25 millioner kroner, men de mange millioner får formentlig også betydning for AaB’s muligheder, når transfervinduet åbner igen efter denne sæson.

- Det kan let tænkes, at vi skal ud at foretage os noget, for det er jo en god spiller, vi siger farvel til, men det er også penge, der skal bruges med omhu. De investeringer, vi foretager, skal være med til at gøre AaB til en endnu stærkere klub, lyder det fra sportsdirektør Allan Gaarde.

Han afviser ikke, at han til sommer skal ud at finde en direkte erstatning for Christian Bassogog.

- Lige nu er transfervinduet lukket, og det giver os jo muligheden for at tænke os rigtig godt om, men det er ikke idéen, at alle pengene bare skal være med til at fylde vores pengetank op. Nogle af dem skal geninvesteres, slår Allan Gaarde fast.