Aabenraa Kommune politianmelder Kurt Beier Transport

KØBENHAVN: Aabenraa Kommune politianmelder transportfirmaet Kurt Beier Transport for omstridt chaufførlejr i Padborg. Det skriver Fagbladet 3F.

Kurt Beier Transport har været under stærk kritik, siden Fagbladet 3F afdækkede, hvordan filippinske chauffører, der var ansat af firmaet, levede under kritisable forhold i en lejr i Padborg.

- Vi har besluttet at melde Kurt Beier Transport til politiet.

- Anmeldelsen skyldes, at hvis Kurt Beier Transport havde søgt byggetilladelse til det, vi foreløbig har konstateret, havde han ikke fået tilladelsen, siger Jane Petersen, teamleder hos Aabenraa Kommune i afdelingen Byg, Kultur, Miljø & Erhverv, til Fagbladet 3F.

Ifølge mediet ønsker kommunen ikke at gå yderligere i detaljer om anmeldelsen.

Jane Petersen fortæller, at politianmeldelsen forventes leveret til politiet i denne eller næste uge.

Kommunen oplyser yderligere, at Kurt Beier Transport har tilladelse til at indrette ejendom i nogle bygninger på adressen til hvilerum og kortvarig overnatning. Men altså ifølge kommunen ikke til den lejr, der var oprettet.

Miseren har ført til, at Kurt Beier Transport har mistet en række kunder. Derudover bliver selskabet efterforsket for menneskehandel. Center mod Menneskehandel, der ligger under Socialstyrelsen, har vurderet, at 26 chauffører har været udsat for menneskehandel.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste onsdag i sidste uge, at det ikke har sigtet nogen i sagen, og politiet understregede, at centret og politiet har meget forskellige udgangspunkter i sagen.

For politiets vedkommende er der tale om efterforskning af en mulig overtrædelse af straffeloven, mens Center mod Menneskehandel arbejder ud fra definitionerne i FN's Palermo-protokol mod menneskehandel fra 2000, som Danmark tiltrådte i 2003.

/ritzau/