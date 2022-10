23.000 kroner til pølsevogn ved åbning af nærpolitistation

NORDJYLLAND:64.966 kroner lød den samlede regning på åbningsfesterne for nærpolitistationerne i Aars og Brønderslev. Det oplyser Nordjyllands Politi til Jyllands-Posten, som har søgt aktindsigt i politiets udgifter til åbningsfester for nærpolitistationerne.

Af de knap 65.000 kroner gik 12.515 kroner til slik og slikkepinde til begge fester, og til åbningsfesten i Brønderslev blev en pølsevogn til 23.686 kroner bestilt.

De nordjyske nærpolitistationer er dog ikke særtilfælde. Når én af de 20 nye nærpolitistationer er åbnet, har det flere steder kostet langt over 10.000 kroner, når der skal holdes åbningsfest for lokalsamfundet. Det skriver Jyllands-Posten.

Avisen skriver blandt andet, at Midt- og Vestsjællands Politi brugte 88.345 kroner på åbningsfesten for nærpolitistationen i Asnæs.

Ud af det gik 56.187 kroner til at leje en pølsevogn.

Politiforbundets forbundsformand Heino Kegel undrer sig over de høje udgifter i Asnæs.

- Jeg undrer mig over, at man kan bruge så mange penge på åbningen af en nærpolitistation, når man ved, hvor stram økonomien er i en politikreds, hvor man vender og drejer hver krone, der skal bruges, siger han.

Han uddyber, at han mener, at udgifterne stikker ud i forhold til flere andre kredse.

I Høje Gladsaxe kostede festen knap 20.000 kroner ifølge Københavns Vestegns Politi.

Midt- og Vestsjællands Politi har ikke ønsket at stille op til interview med Jyllands-Posten.

Politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi Jørgen Bergen Skov skriver i et skriftligt svar, at politiet ville gøre lokalsamfundet opmærksomme på, at politiet var kommet til Asnæs.

Han tilføjer, at de 56.000 kroner dækker over levering af omkring 2000 pølser og hotdogs til 28 kroner stykket.

Regeringen indgik en aftale om, at nærpolitistationer skulle oprettes, da der blev lavet politiforlig i 2020. Der blev lavet en aftale om samlet 20 nærpolitistationer.

/ritzau/