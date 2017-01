AABYBRO: På Aabybro Mejeri i Nordjylland har indehaver Niels Henrik Lindhardt og hans Ryå Is fået tre helt nye isvarianter på programmet i samarbejde med den kæmpestore ingrediensvirksomhed DuPont og Aalborg Universitetshospital.

- DuPont blev kontaktet af Aalborg Universitetshospital, som havde brug for en ny is med masser af energi til patienter i fare for underernæring. Og DuPont fandt jo så ud af, at de skulle have en producent, og så valgte de mig, fortæller Niels Henrik Lindhardt.

Han har i forvejen masser af erfaring med is, der er propfyldt med energi, efter at han de seneste 16 år har produceret en stribe isvarianter under navnet Energitæt. De bliver også serveret på blandt andet sygehuset i Aalborg, men de indeholder knap 25 procent fedt, hvilket ifølge nogle sygehuspatienter er lige i overkanten.

- De kan virke lidt vamle ved visse typer sygdom, nævner Niels Henrik Lindhardt.

To varianter blev droppet

Sammen med DuPont fik Aabybro Mejeri derfor udviklet nogle is med knap fem procent fedt, men stadig med et højt proteinindhold. De nye varianter er også tilsat fibre, leveret af DuPont.

Der er tale om sherbet-is, altså sorbet tilsat en smule fløde af hensyn til smagen.

- Vi udviklede fem varianter, men testpersonerne på sygehuset var ikke så vilde med is med kaffesmag og lakridssmag. Så nu findes de nye is med solbær, med chokolade og med lemon, fortæller Niels Henrik Lindhardt.

De lanceres som en del af brandet Energitæt, som Niels Henrik Lindhardt har kæmpet hårdt for at holde fast i. I 2015 blev han således idømt en bøde på 10.000 kroner af Retten i Hjørring, der mente, at ordet "energitæt" strider mod EU’s såkaldte anprisningsregler. Men efter at have anket blev Aabybro Mejeri pure frifundet af Vestre Landsret.

- I og med at jeg har vundet retten til det navn, så skal det godt nok også bruges, konstaterer Niels Henrik Lindhardt, som personligt rigtig godt kan lide den nye sherbet med lemon:

- Den er frisk, og man kan spise meget af den. Det er også meningen, så patienterne hurtigere kan komme til hægterne, konstaterer han.