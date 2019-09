Åge Hareide giver comeback til Cornelius på landsholdet

FREDERIKSBERG:Fodboldlandstræner Åge Hareide udtog mandag Andreas Cornelius og Peter Ankersen til kampene mod Schweiz og Luxembourg.

Det danske herrelandshold møder Schweiz i Parken 12. oktober i en EM-kvalifikationskamp og dernæst Luxembourg i en testkamp på Aalborg Stadion tre dage senere.

- Vi står foran en afgørende kvalifikationskamp mod Schweiz. Parken er udsolgt, og jeg tror ikke, at jeg behøver sige noget til spillerne for at få dem op at køre.

- De var meget effektive dernede i den første kamp i marts, og vi var meget effektive i slutningen af kampen, siger Hareide om 3-3-kampen i Schweiz.

- Luxembourg-kampen er en testkamp, og den vil sikre, at vi får sat alle spillerne i aktion inden de afgørende kampe i november, siger Hareide.

I forhold til de seneste EM-kvalifikationskampe mod Gibraltar og Georgien er Malmö FF-spillerne Anders Christiansen og Jonas Knudsen ude af truppen.

Det har givet plads til Genoa-backen Peter Ankersen og Parma-angriberen Andreas Cornelius i truppen.

Feyenoord-angriberen Nicolai Jørgensen, som har gjort comeback i Holland efter en skade, samt Southampton-stopperen Jannik Vestergaard er fortsat ikke med i truppen.

Til gengæld var der genvalg til stjernerne Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og anfører Simon Kjær.

Danmark vandt tidligere i september med 6-0 ude over Gibraltar, mens det blev til et 0-0-resultat ude mod Georgien.

/ritzau/