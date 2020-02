Åge Hareide glæder sig til at møde Norge

KØBENHAVN:Landstræner Åge Hareide glæder sig over udsigten til at møde Norge i en testkamp i Danmark op til EM i fodbold.

- Selv om vores fokus er på at møde testmodstandere, der kan byde ind med noget af det samme, som vi møder i EM-gruppekampene, bliver det også enormt spændende for mig at møde Norge på vores hjemmebane i Danmark.

- Det glæder jeg mig meget til, siger norske Åge Hareide i en pressemeddelelse.

Kampen mod Norge skal spilles den 1. juni. Det er endnu uklart hvor. Men i Parken i København bliver det ikke.

Det skyldes, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på grund af den forestående EM-slutrunde råder over Parken, på det tidspunkt hvor Danmark møder Norge.

Norge er valgt på grund af lighederne med Finland, som Danmark skal møde i den første af tre gruppekampe ved EM.

- Det er rigtig fint at få kampen på plads. Det har været vigtigt for os at finde testmodstandere, som minder om de hold, vi skal møde til EM, og der var Norge et godt bud, da de har nogle ligheder med Finland.

- Det norske landshold indeholder masser af kvalitet og har mange dygtige spillere i truppen, så derfor glæder det mig meget at kunne møde et kompetent landshold i optakten til EM, siger Åge Hareide.

Blandt Norges profiler er Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Danmark møder Finland ved EM den 13. juni. Derefter følger gruppekampe mod Belgien og Rusland.

Ud over Norge skal Danmark også møde Færøerne og England i forberedelserne til EM. Sidstnævnte kampe spilles i marts.

Der ventes at blive programsat endnu en testkamp i juni.

Norge er ikke kvalificeret til EM, men kan stadig nå det via Nations League.

Den 26. marts møder holdet Serbien på hjemmebane, og vinder Norge den kamp, venter et finaleopgør mod enten Skotland eller Israel på hjemmebane om en plads ved EM i gruppe D med England, Kroatien og Tjekkiet.

