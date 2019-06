Åge Hareide: Jeg er kun irriteret over tidspunktet

FODBOLD: Landstræner Åge Hareide er irriteret over, at Dansk Boldspil-Unions (DBU) onsdag meldte ud, at Kasper Hjulmand fra august 2020 skal stå i spidsen for Danmarks fodboldlandshold.

- Jeg har det fint. Det er fodboldens mekanismer. Peter Møller vil have sine folk ind, det må man acceptere. Jeg er kun irriteret over tidspunktet, siger Åge Hareide til B.T.

DBU's fodbolddirektør Peter Møller var manden, der offentliggjorde DBU's beslutning. Han forklarede, at han ville være ærlig og melde ud med det samme, at han truffet beslutningen om fremtiden.

Direktøren var fuldt ud klar over, at Hareide og assistenttræner Jon Dahl Tomasson ikke er vilde med DBU's timing.

- Åge og Jon er informeret om udmeldingen, som er kommet i dag. De er selvfølgelig ikke enige i timingen af udmeldingen, sagde Peter Møller.

Hareide og landsholdet er midt i en EM-kvalifikation, og både nordmandens og assistenten Jon Dahl Tomassons kontrakt udløber i sommeren 2020.

Derefter er de altså fortid på landsholdet, der fra 2020 til 2024 er i hænderne på Kasper Hjulmand og assistenttræner Morten Wieghorst.

Danmarks norske landstræner var ikke til stede på onsdagens pressemøde i Brøndby, hvor fremtidens landstrænerduo blev præsenteret.

Til den norske avis VG gør Åge Hareide det med få korte svar klart, at han kan være interesseret i jobbet som norsk fodboldlandstræner, når han stopper som dansk landstræner.

Spørgsmål i VG: Hvad er aktuelt for dig efter EM 2020?

- Alt er aktuelt.

Spørgsmål: Også Norge?

- Ja, siger Åge Hareide til avisen.

Svenske Lars Lagerbäck er i øjeblikket norsk landstræner, og han har en aftale frem til sommeren 2020.

