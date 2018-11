Åge Hareide venter med at afsløre sin anførervikar

NEWPORT: Når fodboldlandsholdet fredag går på banen til Nations League-kampen på udebane mod Wales, bliver det med en ny spiller forrest i rækken, da anfører Simon Kjær er blevet i Sevilla for at pleje en skade.

Åge Hareide har bestemt sig for, hvem der skal være anførervikar, men han vil ikke ud med det til offentligheden endnu.

- Jeg har truffet en beslutning, men jeg har ikke talt med ham selv om det, så derfor vil jeg ikke sige det. Måske vil jeg vente ganske længe med at sige det.

- Vi har ikke brug for en klassisk anfører, før vi nærmer os kampen, så det haster ikke med at få det ud, siger Åge Hareide.

Ser man bort fra vikarlandsholdets kamp i september, har Simon Kjær kun misset én landskamp i Åge Hareides snart treårige periode som dansk landstræner. Det var mod Tyskland i juni 2017.

Derfor er det en uvant opgave for Åge Hareide at udpege en midlertidig leder af flokken. Selv om nordmanden ikke vil ud med afløserens navn, indikerer han kraftigt, at det bliver enten Christian Eriksen eller Kasper Schmeichel.

- Christian Eriksen var anfører mod Tyskland, da Simon Kjær blev sparet, og Kasper Schmeichel har overtaget anførerbindet, når Simon er blevet udskiftet. Så vi kan bruge erfarne spillere i den rolle.

Spørgsmål: Så det bliver en af de to?

- Det kunne absolut godt blive en af de to, siger Åge Hareide.

Er det Christian Eriksen, som Hareide i offentlighedens hemmelighed har udpeget som midlertidig anfører, har Tottenham-spilleren ingen indvendinger mod den disposition.

- Simon er jo vores faste anfører, men vi skal have en vikar, og jeg tager gerne tjansen. Det gør Kasper Schmeichel sikkert også gerne, og Lasse Schöne gør vel også, siger Christian Eriksen.

På klubplan har faste landsholdsstartere som Mathias "Zanka" Jørgensen og Thomas Delaney også tidligere båret anførerbindet på fast basis. I begges tilfælde var det for FC København.

