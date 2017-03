AALBORG: Fra 1. september får Aalborg Håndbolds assisterende træner Stefan Madsen ansvaret for det danske U21-landshold for herrer.

Det meddeler Dansk Håndbold Forbund (DHF), der dermed har fundet afløseren for Morten Henriksen, der efter denne sæson tiltræder som sportschef i DHF.

- Jeg er meget glad for, at forbundet viser mig den tillid, og jeg glæder mig rigtigt meget til at arbejde videre med de her drenge. Det er et meget spændende job med mange gode folk omkring, og jeg ser frem til at arbejde videre med den strategi og filosofi, der ligger til grund for den røde tråd i talentarbejdet på herresiden, siger Stefan Madsen til dhf.dk.

Det nye job betyder dog ikke noget for Stefan Madsens fremtid i Aalborg Håndbold, hvor han fortsætter som assistent for Aron Kristjansson.