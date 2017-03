AALBORG: Det bliver et program med store danske musiknavne som Mads Langer og Outlandish, der får lov at åbne festen torsdag aften og nat 29. juni, når op mod 25.000 deltagere ved DGI Landsstævne 2017 i Aalborg skal have sig en oplevelse, en fest og en god start på stævnet, der varer frem til søndag 2. juli.

Men det bliver kun begyndelsen. På pladser og torve i Aalborg vil det syde af musik i de fire dage, stævnet varer. Der er fra DGI’s side lagt vægt på, at det også skal være socialt, hyggeligt og festligt for de mange deltagere, der kan høre musik fra fire store scener på Gammeltorv, Toldbod Plads, Nytorv og Slotspladsen.

Man kan opleve navne som Jacob Dinesen Band, Big Fat Snake, Bryan Adams Tribute og The Antonelli Orchestra med Shaka Loveless og Barbara Moleko.

- Det er gratis. Alle kan være med, uanset om man er stævnedeltager eller tilskuer eller bare gerne vil høre musikken, fortæller koordinator i Aalborg Event Keld Rud.

Aalborg Event samarbejder med DGI om det store landsstævne.

- Det er jo i Aalborgs gader, det foregår. Derfor skal det også være gratis, siger Keld Rud.

Han understreger, at musikken ikke er valgt ud fra et kunstnerisk perspektiv, sådan som man gør på musikfestivaler, men ud fra at det skal være en god fest for de mange deltagere.

- Det skal være dansemusik og ikke så meget lyttemusik. Festivaldeltagerne vil gerne feste og der skal være plads til også at danse, siger han.

Keld Rud håber, at alle kan være der, når det først går løs.

- Det er store pladser, vi har i Aalborg, og der kan være rigtig mange mennesker, siger han.

Aalborg Event planlægger samtidig, at nordjyske musikgrupper får mulighed for at spille for de mange deltagere forskellige steder i byen.

Selv åbningsstævnet foregår på havnefronten i Aalborg. Ved tidligere stævner i andre byer har traditionen været, at åbningen foregår på et stadion.

Midtbyen med Nytorv samt Nyhavnsgade vil være spærret af for busser og trafik, mens DGI Landsstævnet 2017 foregår fra 29. juni til 2. juli.