Aalborg-borgmester: Dumdristigt at droppe sparekatalog

AALBORG: Selvom økonomiaftalen tager en del af presset af Aalborg Byråd ved de kommende budgetforhandlinger med cirka 40 mio. kr. ekstra til service, så vil et flertal af budgetforligspartierne fastholde sparekataloget på 130 mio. kr., hvilket svarer til 1,5 procent af serviceudgifterne.

- Vi tager først stilling til, hvad vi har tænkt os at spare, og hvilke steder samt, hvor vi har lyst til at bruge nogle penge, når vi har det samlede overblik i kommunen, og det har vi først i august måned. Der er ingen kataloger, der er helt eller halvt vedtaget, før vi når frem dertil, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Enhedslisten har ellers efter økonomiaftalen forslået, at sparekataloget trækkes tilbage.

- Før jeg har det fulde overblik over Aalborg Kommunes økonomi, så vil det være letsindigt og dumdristigt at sige, at man vil se bort fra alle de alle de forslag, der ligger i sparekatalogerne, siger borgmesteren, der tilføjer, at han er glad for, at El er så glad for økonomiaftalen, at de mener, at man kan undvære hele sparekataloget.

EL mener dog, at hele forudsætningen for et sparekatalog på 130 mio. kr. hele tiden har været urealistisk. Det afviser borgmesteren og peger på, at der bl.a. var lagt op til en udligningsreform, der som bekendt røg i svinget.

- Det gjorde, at en del af de udfordringer, som vi stod med blev mindre, men udfordringer med hensyn til beskæftigelsestilskud er lige så store, som de altid har været.

Gruppeformand for EL, Per Clausen, ærgrer sig over, at sparekataloget overlever.

- Det står helt klart, at det at lave et sparekatalog på 130 mio. kr. er helt unødvendigt og er egnet til at skabe usikkerhed og nervøsitet blandt medarbejdere og borgere, siger Per Clausen.

På næste byrådsmøde skal politikerne behandle et forslag fra EL om fremadrettet at skrotte ordningen med at udarbejde et sparekatalog.

- Jeg tror, at rigtig mange byrådsmedlemmer også i de andre partier mener, at det her er en unødvendig øvelse at gennemføre.