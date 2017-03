AALBORG: Aalborg Håndbold kan mandag aften tage et stort skridt mod grundspilsejren i 888Ligaen.

Vinder Aalborg udekampen mod Ribe-Esbjerg, har man fem point ned til TTH Holstebro på andenpladsen med kun ti point tilbage at spille om. Førstepladsen sikrer favorable vilkår i slutspillet, men formentlig også en billet til næste sæsons Champions League.

- Det giver os i hvert fald muligheden for at søge et wildcard, og historien de seneste år har jo vist, at de danske hold traditionelt får det wildcard, når de søger det. Når vi ligger, som vi gør, ville vi være idioter, hvis vi ikke gik benhårdt efter den førsteplads, så det gør vi selvfølgelig, siger direktør Jan Larsen.

Han betoner dog, at kampen for førstepladsen ikke har specielt stort fokus før opgøret mod Ribe-Esbjerg, der vandt det første indbyrdes opgør mod Aalborg Håndbold.

- Det ville være løgn at sige, at vi ikke er tilfredse med, hvordan det er gået de seneste uger, men vi fokuserer faktisk ikke så meget på den tabel. Vi ved, at der er seks svære kampe tilbage, så vi bliver nødt til at tage dem en ad gangen, siger Jan Larsen.