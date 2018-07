Aalborg-boss: Truppen er på plads

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold begynder forberedelserne til den nye sæson på torsdag, når de har første træningsdag.

Syv mand er skiftet væk fra nordjyderne, men de syv nye erstatninger er også allerede fundet. Samtidig er der skiftet ud på trænerposten, hvor Stefan Madsen og Arnor Atlason nu skal stå i spidsen for holdet.

- Vores trup er på plads. Hvis der skal nye ind, skal der nogle ud først, og det er ikke planen, siger direktør Jan Larsen

Han er tilfreds med den trup, der nu påbegynder forberedelserne til den nye sæson.

- Jeg synes, at vi har en trup på samme niveau som sidste år. Det er et spændende og stærkt hold. Vi har mistet store profiler, men vi har også fået gode spillere ind. Vi har fået en ny virkelig dygtig målmand ind, der allerede spiller på det norske landshold. Og så skal man ikke glemme, at selvom vores trup er ung, så har Tobias Ellebæk, Andreas Holst og Magnus Saugstrup været med i mange år efterhånden, så de kan også bidrage meget med deres erfaring, siger Jan Larsen.