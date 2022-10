Aalborg-butik risikerer bøde i millionklassen for ulovlige e-cigaretprodukter

AALBORG:Det har siden 1. april ikke været lovligt at købe væske til e-cigaretter med anden smag end tobak og mentol.

Derfor slog Sikkerhedsstyrelsen i fredags til i en butik i Aalborg. Her blev der fundet cirka 4000 ulovlige produkter, der var fordelt på 135 smagsstoffer. Politiet blev tilkaldt på grund af det store fund, der fyldte mange flyttekasser, så politiet kunne beslaglægge varerne for at hindre salg.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen, der varetager kontrollen på vegne af Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse. De ønsker ikke at oplyse, hvilken butik det er.

Sikkerhedsstyrelsen skal nu gennemgå alt materialet.

- Men jeg kan allerede nu sige, at der vil komme til at ske politianmeldelser, og vi kommer til at indstille til nogle meget store bøder - formentlig i millionklassen, siger jurachef Stine Pedersen, Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsens bødepraksis er 10.000 kroner pr. smagsvariant, dog er der endnu meget lille retspraksis på området, da reglerne er nye.

Også en butik i Herning havde besøg. Her blev 1646 produkter beslaglagt.

Emballage heller ikke i orden

Udover de ulovlige smagsstoffer, blev der også fundet udstyr, hvor emballagen ikke var i orden. I butikken i Aalborg blev der fundet i alt 16 forskellige e-cigaretkits og andet udstyr, i alt 408 produkter, der ikke var korrekt emballeret.

- Det kan koste butikker dyrt, måske endda livet med disse store bøder, og derfor vil jeg kraftigt opfordre til, at man får ryddet ud i eventuelle ulovlige produkter i både butik og lagerplads. Det er både ulovligt - og derudover konkurrenceforvridende over for alle de indehavere, som har orden i tingene, siger Stine Pedersen.

Fra den 1. oktober har der været detaljerede regler for, at emballagen ikke må være tillokkende for især unge, og alle enkeltpakker skal have produkt-id.